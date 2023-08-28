Российский снаряд «Краснополь» сравнили с американским аналогом

РИА Новости: российский снаряд «Краснополь» точнее американского Excalibur

Российский управляемый артиллерийский боеприпас «Краснополь» показывает лучшую точность в зоне проведения спецоперации, чем его аналог — американский снаряд M982 Excalibur. Об этом информированный источник сообщил РИА Новости.

«Собранная на данный момент статистика применения американских и российских управляемых артиллерийских снарядов в рамках проведения спецоперации показывает, что "Краснополь" демонстрирует преимущество по круговому вероятному отклонению от цели по сравнению с американским M982 Excalibur. Нередки случаи, когда "Краснополь" поражает цели прямым попаданием, что называется "в колышек", то есть попадает в центр цели, для американского снаряда этот показатель существенно хуже», — сказал он.

Собеседник агентства добавил, что «Краснополь» может поражать движущиеся цели, которые не способен уничтожать Excalibur. Он пояснил, что M982 наводится за счет инерциальной системы с коррекцией траектории по данным спутников, а «Краснополь» наводится на отраженный от цели лазерный луч, формируемый дальномером-целеуказателем.

По словам источника, ранее метод наведения «Краснополя» считали слабым местом боеприпаса, поскольку он требовал наличия в районе артиллерийских наводчиков, а сегодня для наведения боеприпаса используют дрон с дальномером-целеуказателем. Он добавил, что разведывательно-огневой контур, в который входит гаубица с «Краснополем» и дрон-наводчик, демонстрирует высокую эффективность при поражении военных объектов и техники, в том числе движущейся.

Ранее в августе военный эксперт Владислав Шурыгин назвал «Краснополь» одним из самых эффективных высокоточных боеприпасов в мире.

В июле в публикации журнала «Армейский сборник» Минобороны России рассказали, что самоходная артиллерийская установка «Мста-С» в ходе испытаний запустила снаряд «Краснополь-Д» на расстояние 43 километра.