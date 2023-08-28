Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:01, 28 августа 2023Наука и техника

Российский снаряд «Краснополь» сравнили с американским аналогом

РИА Новости: российский снаряд «Краснополь» точнее американского Excalibur

Фото: Виталий Кузьмин / Wikimedia

Российский управляемый артиллерийский боеприпас «Краснополь» показывает лучшую точность в зоне проведения спецоперации, чем его аналог — американский снаряд M982 Excalibur. Об этом информированный источник сообщил РИА Новости.

«Собранная на данный момент статистика применения американских и российских управляемых артиллерийских снарядов в рамках проведения спецоперации показывает, что "Краснополь" демонстрирует преимущество по круговому вероятному отклонению от цели по сравнению с американским M982 Excalibur. Нередки случаи, когда "Краснополь" поражает цели прямым попаданием, что называется "в колышек", то есть попадает в центр цели, для американского снаряда этот показатель существенно хуже», — сказал он.

Материалы по теме:
Беспилотники, броневики и космическая станция. Как выглядит самое современное оружие и техника России?
Беспилотники, броневики и космическая станция.Как выглядит самое современное оружие и техника России?
15 августа 2023
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022

Собеседник агентства добавил, что «Краснополь» может поражать движущиеся цели, которые не способен уничтожать Excalibur. Он пояснил, что M982 наводится за счет инерциальной системы с коррекцией траектории по данным спутников, а «Краснополь» наводится на отраженный от цели лазерный луч, формируемый дальномером-целеуказателем.

По словам источника, ранее метод наведения «Краснополя» считали слабым местом боеприпаса, поскольку он требовал наличия в районе артиллерийских наводчиков, а сегодня для наведения боеприпаса используют дрон с дальномером-целеуказателем. Он добавил, что разведывательно-огневой контур, в который входит гаубица с «Краснополем» и дрон-наводчик, демонстрирует высокую эффективность при поражении военных объектов и техники, в том числе движущейся.

Ранее в августе военный эксперт Владислав Шурыгин назвал «Краснополь» одним из самых эффективных высокоточных боеприпасов в мире.

В июле в публикации журнала «Армейский сборник» Минобороны России рассказали, что самоходная артиллерийская установка «Мста-С» в ходе испытаний запустила снаряд «Краснополь-Д» на расстояние 43 километра.

Что думаешь? Оцени!
    Даниил Иринин
    Обсудить
    Последние новости

    Российские истребители пресекли разведку БПЛА США в районе Крыма

    Украинского военного осудили на 17 лет за бросок гранаты в пенсионерку

    Десятки тысяч перелетных птиц предпочли свалки теплым краям

    Российские военные получили новые выстрелы для гранатометов

    На Украине признали продвижение российских войск на купянском направлении

    Крупнейшая криптовалютная биржа задумалась об уходе из России

    Певица Камила Кабельо показала фигуру в блестящем бикини

    Бизнес испугался закрытия пунктов приема вторсырья в России

    Пассажирка сняла на видео панику на борту попавшего в шторм самолета

    Набросившегося на женщину на пляже россиянина арестовали на два месяца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости