Interia: модернизированный «Панцирь-СМ» создаст проблемы для ВСУ

Появление российского зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-СМ» в зоне проведения спецоперации создаст серьезные проблемы Вооруженным силам Украины (ВСУ). Влияние модернизированного комплекса на ситуацию на фронте оценили в публикации польского издания Interia.

«Это [появление "Панциря-СМ" в зоне СВО] может означать серьезные проблемы для Украины, которая в последнее время основывает свои действия на атаках беспилотников», — пишет издание.

Отмечается, что модернизированный ЗРПК может идентифицировать малоразмерные цели на расстоянии до 75 километров, а использование новых управляемых ракет увеличивает дальность перехвата до 40 километров.

Ранее в декабре военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, что ЗРПК «Панцирь-СМ» сможет бороться с представленным Киевом беспилотником AQ-400 «Коса» (Scythe).

В том же месяце источник РИА Новости сообщил, что Вооруженные силы России начали применять модернизированные ЗРПК «Панцирь-СМ» в зоне проведения специальной военной операции. Новые системы демонстрируют возросшую боевую эффективность по отношению к базовой версии комплекса.