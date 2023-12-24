Военный рассказал о способе борьбы с новыми беспилотниками ВСУ

Военный Кнутов рассказал о способном бороться с новыми дронами ВСУ «Панцире»

Украина презентовала новый беспилотник AQ-400 «Коса» (Scythe), который обладает крайне высокими характеристиками. Способом борьбы с ними может стать использование нового российского комплекса ПВО «Панцирь-СМ». Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

«Дрон "Коса" изготовлен из фанеры, форма корпуса — как у ракеты Storm Shadow, крылья фанерные, двигатель бензиновый, современная электроника НАТО. "Коса" летит на расстояние порядка 750 километров, масса полезной нагрузки — 42 килограмма. Этот беспилотник можно запускать роем до девяти штук: один из них будет дроном-командиром, который управляет остальными. Запуск производится как с катапульты, так и с колесного шасси», — рассказал Кнутов.

По словам военного эксперта, планировалось выпускать по 100 дронов в месяц, к концу года — до 500. Это, по как он подчеркнул, очень серьезная цифра, которая вынуждает Россию еще серьезнее задуматься о средствах обороны. Помочь в этом, как считает Кнутов, может новый комплекс ПВО «Панцирь-СМ», который уже испытали в зоне боевых действий.

«Из одной трубы там можно запускать по четыре небольшие ракеты, так называемые "летающие гвозди", они как раз предназначены для борьбы с беспилотниками. Также ракеты могут быть обычными и гиперзвуковыми, чтобы сбивать баллистические ракеты противника. "Панцири" будут двух типов: со станцией и без. Без станции будет получать указания от машины со станцией, подключить к ней можно несколько систем. Такая батарея в состоянии отразить налет большого количества беспилотников», — объяснил военный эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин предупреждал министра обороны Сергея Шойгу, что «маленькие дрончики» из фанеры также представляют опасность для российской инфраструктуры. По его словам, пропускать такие беспилотники на территорию России нельзя.