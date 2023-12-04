Российский военный оценил модернизированные снаряды «Краснополь»

Военный Белый: модернизированные снаряды «Краснополь» эффективны в зоне СВО

Модернизированные снаряды «Краснополь» показали свою эффективность в зоне специальной военной операции (СВО). Такую оценку боеприпасу РИА Новости дал командир огневого взвода 150-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск с позывным Белый.

«Головка здесь есть, контакты, забиваются данные и осуществляется выстрел... Очень опасное, очень достойное оружие», — сказал военный.

По его словам, снаряд «Краснополь» активно применяется в зоне СВО, в том числе с применением беспилотников, при помощи которых осуществляется его наведение на цель.

Сослуживец Белого с позывным Бармалей уточнил, что «Краснополь» наводится при помощи дрона «Орлан», что обеспечивает точное поражение цели.

В ноябре в холдинге «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» сообщили, что российские военные начали применять в зоне СВО модернизированный управляемый снаряд «Краснополь» с повышенной точностью.

