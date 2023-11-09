В России пообещали продолжить совершенствование «Краснополя»

КБП Шипунова: совершенствование «Краснополя» будет продолжено

Совершенствование высокоточного снаряда «Краснополь» будет продолжено, пообещали специалисты Конструкторского бюро приборостроения имени Шипунова (КБП, входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех»). Об этом сообщает ТАСС.

«Нужно понимать, что у любой системы вооружения есть определенные рамки ее применения, обусловленные конструкцией. Совершенствование "Краснополя", в частности, проводится в рамках его конструктивных особенностей», — заявили в КБП.

Ранее РИА Новости со ссылкой на холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» сообщили, что российские военные начали применять в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине модернизированный управляемый снаряд «Краснополь» с повышенной точностью.