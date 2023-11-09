Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:19, 9 ноября 2023Наука и техника

В России пообещали продолжить совершенствование «Краснополя»

КБП Шипунова: совершенствование «Краснополя» будет продолжено
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Mike1979 Russia / Wikimedia

Совершенствование высокоточного снаряда «Краснополь» будет продолжено, пообещали специалисты Конструкторского бюро приборостроения имени Шипунова (КБП, входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех»). Об этом сообщает ТАСС.

«Нужно понимать, что у любой системы вооружения есть определенные рамки ее применения, обусловленные конструкцией. Совершенствование "Краснополя", в частности, проводится в рамках его конструктивных особенностей», — заявили в КБП.

Ранее РИА Новости со ссылкой на холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» сообщили, что российские военные начали применять в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине модернизированный управляемый снаряд «Краснополь» с повышенной точностью.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      В России за участие в СВО помиловали преступника, шесть часов убивавшего свою девушку. Что об этом известно?

      В США заявили об отчаянии пригласившего Трампа на Украину Зеленского

      Соглашение об объединенной системе ПВО России и Киргизии вступило в силу

      Павлович высказался о следующем сопернике в UFC

      Москвичей предупредили о ливнях

      Россиянам перечислили ускоряющие старение привычки

      Бывшего президента премии «Грэмми» обвинили в изнасиловании

      Сын Трампа раскритиковал помощь Украине

      Жительница Крыма лишилась полквартиры во время мытья в душе

      Набиуллина назвала основную проблему российской экономики

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости