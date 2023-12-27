Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
10:37, 27 декабря 2023Экономика

В России предложили контролировать цены на автомобили такси

Совфед предложил ФАС и Минпромторгу контролировать цены на автомобили такси

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Совет Федерации предложил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минпромторгу начать контролировать цены на автомобили такси, если будет введено требование к уровню их локализации в регионах страны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующий документ.

Мера необходима «во избежание ценового сговора со стороны поставщиков», отметили власти. Помимо контроля за ценообразованием необходимо определить порядок продажи машин с заводов напрямую без наценок дилеров и посредников с учетом согласования сделки антимонопольным органом, уточнили в Совфеде.

Региональные госорганы в случае введения требований должны последовать примеру Москвы и начать выделять субсидии на компенсацию таксомоторным компаниям части затрат на приобретение автомобилей.

С предложением устанавливать требования к локализации машин ранее выступил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Согласно законопроекту, каждый регион сможет определять допустимый уровень локализации машин такси, а правительство — устанавливать общий по стране минимальный порог локализации в отрасли.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Грушко
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Абхазия передала России госдачу, где проводил встречи Путин. Почему это привело к протестам?

      Раскрыт простой способ избавиться от пауков в доме

      В российском регионе все фельдшеры скорой пригрозили уволиться из-за зарплат

      Машков стал президентом «Золотой Маски»

      Подросток с ножом напал на троих несовершеннолетних в российском общежитии

      Стало известно об ответе Швеции на процесс одобрения членства в НАТО от Турции

      В МИД допустили подготовку Украиной антироссийской провокации

      В Совфеде заявили об организации протестов в Пицунде из-за рубежа

      Премьеры каждый день. Как 2023 год стал рекордным для Пятого канала?

      Реклама

      В России высказались о возможности новогоднего перемирия с Украиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости