В России предложили контролировать цены на автомобили такси

Совфед предложил ФАС и Минпромторгу контролировать цены на автомобили такси

Совет Федерации предложил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минпромторгу начать контролировать цены на автомобили такси, если будет введено требование к уровню их локализации в регионах страны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующий документ.

Мера необходима «во избежание ценового сговора со стороны поставщиков», отметили власти. Помимо контроля за ценообразованием необходимо определить порядок продажи машин с заводов напрямую без наценок дилеров и посредников с учетом согласования сделки антимонопольным органом, уточнили в Совфеде.

Региональные госорганы в случае введения требований должны последовать примеру Москвы и начать выделять субсидии на компенсацию таксомоторным компаниям части затрат на приобретение автомобилей.

С предложением устанавливать требования к локализации машин ранее выступил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Согласно законопроекту, каждый регион сможет определять допустимый уровень локализации машин такси, а правительство — устанавливать общий по стране минимальный порог локализации в отрасли.