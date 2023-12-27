Фигурантам дела о «Маяковских чтениях» запросили до семи лет колонии

Гособвинение запросило 6 и 7 лет колонии для двух участников «Маяковских чтений»

Прокурор запросил шесть и семь лет колонии соответственно для двух участников «Маяковских чтений» — Егора Штовбы и Артема Камардина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Тверском суде Москвы.

В ходе прений сторон гособвинение также просило назначить штраф в размере 500 тысяч рублей для каждого из фигурантов.

Штовбу и Камардина обвиняют по части 3 статьи 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») и части 2 статьи 282 («Возбуждение ненависти либо вражды») УК РФ. Ранее по этому делу суд приговорил к четырем годам лишения свободы активиста Николая Дейнеко.

Незаконная акция около памятника Владимиру Маяковскому на Триумфальной площади в Москве прошла 25 сентября 2022 года. Поэт Камардин прочитал свои стихи, некоторые строки которых были признаны разжигающими ненависть к российским добровольцам и сотрудникам Народной милиции Донбасса. Троих участников акции задержала полиция.