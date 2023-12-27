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20:35, 27 декабря 2023Мир

Экс-председатель Еврокомиссии Жак Делор скончался в возрасте 98 лет

AFP: экс-председатель Еврокомиссии Жак Делор скончался в возрасте 98 лет

Фото: Reuters

Восьмой председатель Еврокомиссии Жак Делор скончался в возрасте 98 лет. Об этом сообщается на официальной странице Agence France-Presse (AFP) в соцсети X (бывший Twitter).

«Бывший председатель Европейской комиссии, отец евро и французский политический деятель Жак Делор умер в возрасте 98 лет», — говорится в публикации.

В 1985 году Делор объявил о формировании единого европейского рынка, заложив основы будущего Европейского союза. В том же году пятью европейскими государствами было подписано и Шенгенское соглашение об упрощении паспортно-визового контроля на границах.

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      Глеб Бажуткин
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