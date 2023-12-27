Экс-председатель Еврокомиссии Жак Делор скончался в возрасте 98 лет
AFP: экс-председатель Еврокомиссии Жак Делор скончался в возрасте 98 лет
Восьмой председатель Еврокомиссии Жак Делор скончался в возрасте 98 лет. Об этом сообщается на официальной странице Agence France-Presse (AFP) в соцсети X (бывший Twitter).
«Бывший председатель Европейской комиссии, отец евро и французский политический деятель Жак Делор умер в возрасте 98 лет», — говорится в публикации.
В 1985 году Делор объявил о формировании единого европейского рынка, заложив основы будущего Европейского союза. В том же году пятью европейскими государствами было подписано и Шенгенское соглашение об упрощении паспортно-визового контроля на границах.