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19:27, 27 декабря 2023Среда обитания

Названа неожиданная польза лизуна

«Белновости»: липкая игрушка поможет собрать мусор с пульта или клавиатуры

Фото: Jsita / Shutterstock / Fotodom

Липкая игрушка «лизун» или «слайм» может помочь при очистке телевизионного пульта или компьютерной клавиатуры от мелкого мусора. О неочевидной пользе детской забавы рассказало издание «Белновости».

Лизун благодаря своей текучести может легко проникать в труднодоступные места. Собрать пыль, грязь и жир можно также с помощью зубочистки либо ватной палочки с моющим раствором или спиртом. Мочить пульт дистанционного управления ни в коем случае нельзя, однако спиртовые салфетки вреда технике не нанесут, отмечают эксперты.

Ранее дачникам рассказали о неожиданном способе применения детских подгузников. Оказывается, они могут создать оптимальный баланс воды и воздуха в цветочном грунте.

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      Виктория Клабукова
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