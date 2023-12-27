Муж и жена стали заниматься сексом раз в неделю и удивились результату

Супруги, которые долгое время пытались завести ребенка, а затем стали родителями, решили заниматься сексом только раз в неделю. О результате этого решения муж и жена рассказали в беседе с The Guardian.

По словам 44-летней Микаэлы, в начале романа они с ее мужем Адамом занимались сексом по несколько раз в неделю. Однако их интимная жизнь изменилась, когда они решили завести ребенка. На попытки забеременеть ушло два года. «Секс стал механическим, вынужденным. После наступления беременности мы три месяца не занимались сексом, потому что боялись потерять ребенка. Целовались, трогали друг друга, однажды был анальный секс. После двадцатой недели беременности мы вздохнули свободно», — вспомнила Микаэла.

Женщина добавила, что после рождения ребенка, который появился на свет девять месяцев назад, они с мужем стали вести интимную жизнь по расписанию. «Мы занимаемся сексом примерно раз в неделю, и после восьми лет вместе он стал горячее. Круглые сутки мы родители, и моменты, которые мы воруем во время детского сна, только наши. Мы фокусируемся друг на друге, телефоны выключаем», — рассказала Микаэла.

По словам 40-летнего Адама, ему тоже нравится запланированный секс. «Некоторые не считают это возбуждающим, а я считаю. Мы начинаем с совместного просмотра видео, потому что нам нравится порно, потом начинаем прелюдию», — добавил он.

Ранее мужчина рассказал, как раскрыл коварный план жены после того, как поучаствовал с ней в сексе втроем. По его словам, это было самое неэротическое переживание в его жизни.