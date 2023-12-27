Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:15, 27 декабря 2023Забота о себе

Названы лучшие позы для ленивого секса после застолья

Фото: 4 PM production / Shutterstock / Fotodom

Миссионерская поза и поза «крюк» являются лучшими для занятия сексом после обильного застолья, считают эксперты. Другие позы, подходящие для такой ситуации, они назвали изданию Metro.

Специалисты отметили, что миссионерская поза является самой популярной, поскольку она проста в исполнении и приятна для обоих партнеров. Помимо этого, по их словам, эта поза не требует особых усилий, поэтому по крайней мере женщина может расслабиться и отдохнуть. Более продвинутая вариация миссионерской позиции — поза «крюк», продолжили эксперты. Она отличается тем, что женщина закидывает ноги на плечи партнеру, обеспечивая тем самым более глубокое проникновение.

Наиболее расслабленной позицией специалисты назвали позу «ложка», во время которой оба партнера лежат на боку, а мужчина проникает в партнершу со спины. Другим вариантом этой же позы эксперты назвали «ленивый вход сзади». В этом случае мужчина тоже проникает в партнершу со спины, но она лежит не на боку, а на животе. Еще одной позицией для ленивого секса эксперты посчитали позу «клубок». Специалисты объяснила, чтобы заняться любовью в этом положении, оба партнера ложатся на бок лицом друг к другу, скрещивают ноги ножницами и начинают двигать бедрами по кругу.

Материалы по теме:
Неосновной инстинкт. Как стресс меняет отношение россиян к сексу и почему он действует на всех по-разному?
Неосновной инстинкт.Как стресс меняет отношение россиян к сексу и почему он действует на всех по-разному?
3 апреля 2022
«Для многих это все еще табу» Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
«Для многих это все еще табу»Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
5 февраля 2022

Ранее специалисты компании, занимающейся продажей товаров для взрослых, назвали позиции для эротического празднования Нового года. Они предложили попробовать в новогоднюю заняться любовью в позах «сани Санты» и «карамельная трость».

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Командование запроса не делало» Главком ВСУ опроверг слова Зеленского о необходимости мобилизовать 500 тысяч украинцев

      Россиянин описал переход границы в Монголии фразой «хорошо не лицом в асфальт»

      Россиянам раскрыли опасность голосовых и видеосообщений в мессенджерах

      Проститутки пожаловались на напряженный график перед Новым годом

      В российском многоквартирном доме произошел взрыв газа

      В зоне СВО скоро появится «Коалиция»

      Врач назвал помогающие от похмелья продукты

      Обнаружена новая пульсарная туманность

      Иностранная волейболистка назвала поразившие ее в России вещи

      Президент Аргентины назвал условие для созыва референдума

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости