Названы лучшие позы для ленивого секса после застолья

Миссионерская поза и поза «крюк» являются лучшими для занятия сексом после обильного застолья, считают эксперты. Другие позы, подходящие для такой ситуации, они назвали изданию Metro.

Специалисты отметили, что миссионерская поза является самой популярной, поскольку она проста в исполнении и приятна для обоих партнеров. Помимо этого, по их словам, эта поза не требует особых усилий, поэтому по крайней мере женщина может расслабиться и отдохнуть. Более продвинутая вариация миссионерской позиции — поза «крюк», продолжили эксперты. Она отличается тем, что женщина закидывает ноги на плечи партнеру, обеспечивая тем самым более глубокое проникновение.

Наиболее расслабленной позицией специалисты назвали позу «ложка», во время которой оба партнера лежат на боку, а мужчина проникает в партнершу со спины. Другим вариантом этой же позы эксперты назвали «ленивый вход сзади». В этом случае мужчина тоже проникает в партнершу со спины, но она лежит не на боку, а на животе. Еще одной позицией для ленивого секса эксперты посчитали позу «клубок». Специалисты объяснила, чтобы заняться любовью в этом положении, оба партнера ложатся на бок лицом друг к другу, скрещивают ноги ножницами и начинают двигать бедрами по кругу.

Ранее специалисты компании, занимающейся продажей товаров для взрослых, назвали позиции для эротического празднования Нового года. Они предложили попробовать в новогоднюю заняться любовью в позах «сани Санты» и «карамельная трость».