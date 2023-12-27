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16:45, 27 декабря 2023Экономика

Названы сроки начала поставок свинины из России в Китай

Россельхознадзор: поставки свинины из РФ в Китай начнутся в ближайшие два месяца

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Поставки свинины из России в Китай начнутся в ближайшие два месяца. Такие сроки назвал руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в разговоре с «Россией-24».

В настоящее время проводится аттестация предприятий, после чего продукция будет отправлена на экспорт. В Россельхознадзоре объяснили, что Китай потребляет непривычные для россиян части свинины, такие как свиные ноги, желудки, уши, хвосты и другое.

Россия 15 лет добивалась прекращения действия временных ограничений в отношении свинины в Китае. КНР ввела их в 2008 году из-за африканской чумы свиней (АЧС). Ограничения отменили в сентябре «по результатам оценки рисков и анализа системы государственного контроля АЧС в России», говорил ранее Россельхознадзор.

По оценкам Национального союза свиноводов, ежегодные поставки российской свинины в Китай могут составить 150-200 тысяч тонн при общем прогнозируемом экспорте России в текущем году в объеме 250 тысяч тонн. Однако на китайском рынке в последнее время наблюдается серьезный переизбыток свинины, что вызывает угрозу дефляции. На этом фоне страна планировала вернуться к закупкам свинины у местных производителей для государственных резервов. Руководство КНР уже более полугода пытается решить проблему слабого спроса и экспорта, которая срывает планы правительства по росту ВВП.

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      Мария Грушко
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