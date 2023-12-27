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23:06, 27 декабря 2023Бывший СССР

В ВСУ опровергли получение Киевом первой партии истребителей F-16

Спикер ВВС Украины Игнат опроверг получение Киевом первой партии F-16

Фото: SrA D. Myles Cullen / U.S. Air Force / Reuters

Спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) опроверг информацию издания Newsweek о возможном получении Киевом от Запада первой партии истребителей F-16.

«Американское издание Newsweek опубликовало материал "ни о чем" с невероятными событиями о пребывании F-16 на Украине и даже их вероятной причастности к уничтожению шести российских самолетов», — заявил он.

Игнат также подчеркнул, что в настоящее время пребывание данного типа боевой авиации на фронте является нецелесообразным.

Ранее Newsweek сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже могли получить партию западных истребителей F-16. Издание отметило, что в последнее время Киев сделал ряд заявлений о множестве громких побед над российскими средствами в воздухе и на море.

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      Марина Совина
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