Спикер ВВС Украины Игнат опроверг получение Киевом первой партии F-16

Спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) опроверг информацию издания Newsweek о возможном получении Киевом от Запада первой партии истребителей F-16.

«Американское издание Newsweek опубликовало материал "ни о чем" с невероятными событиями о пребывании F-16 на Украине и даже их вероятной причастности к уничтожению шести российских самолетов», — заявил он.

Игнат также подчеркнул, что в настоящее время пребывание данного типа боевой авиации на фронте является нецелесообразным.

Ранее Newsweek сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже могли получить партию западных истребителей F-16. Издание отметило, что в последнее время Киев сделал ряд заявлений о множестве громких побед над российскими средствами в воздухе и на море.