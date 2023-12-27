IPhone, кроссовки Dior и одежда Gucci. Дети стали требовать на Новый год роскошные подарки. Почему так происходит?

«Забудьте об игрушках — все дети хотят на Рождество и Новый год безлимитную карточку для роскошных вещей», — так описывает желания подростков персональный стилист Аманда Сандерс. В виш-листах школьников: гаджеты Apple, дорогая косметика, одежда Gucci и другие люксовые подарки, которые зачастую не могут позволить себе сами взрослые. Почему дети отказались от игрушек в пользу роскоши — разбиралась «Лента.ру».

Дети помешались на люксовых брендах

По словам Сандерс, после 8 лет дети перестают просить у родителей куклы, игрушки и конструкторы. В таком возрасте их начинают интересовать макияж, украшения и мода, причем в последнем случае они мечтают получить вещи исключительно люксовых марок, желательно с обилием логотипов.

При этом дети хотят не украшения от Disney, а дорогие ювелирные изделия. Все крутится вокруг брендов — я уже не удивляюсь, когда вижу школьников в Balenciaga. У детей и подростков вкусы как у обеспеченной 40-летней женщины

Аманда Сандерс стилист и ассистент по покупкам

К тому же дети в возрасте 12-13 лет в последние годы часто просят родителей купить им браслеты Hermes или украшения Cartier, добавляет Сандерс. Некоторые также включают в список желаемых подарков пуховики модного ретейлера Moncler, цена которых достигает 750 долларов (69 тысяч рублей), и предметы гардероба из ассортимента Gucci и Louis Vuitton.

Американка Кейя Джеймс подтвердила высказывания Сандерс, показав в TikTok виш-лист своей 10-летней дочери Атланты, которая попросила на Рождество кроссовки из совместной коллаборации Dior и Converse, подарочную карту на 150 долларов (14 тысяч рублей) в магазин спортивной марки Lululemon, iPhone 15 и трендовые в текущем сезоне мюли UGG за 90 долларов (8241 рубль).

128 тысяч рублей стоят кроссовки из коллаборации Dior и Converse

«Я не покупаю детям дорогие вещи в течение года, поэтому меня удивил список дочери. Куртка Aviator, камера Polaroid, подарочная карта в косметический магазин Sephora и много денег — все ли дети начали просить такие презенты или только мой ребенок?» — поинтересовалась жительница Атланты у зрителей ролика.

С такой же проблемой столкнулась тренер по танцам Ронда Малкин, чья 15-летняя дочь Энни тоже попросила на праздники очередную пару обуви от бренда UGG стоимостью 150 долларов (14 тысяч рублей). А консультант в магазине косметики и по совместительству мать двоих детей Ясмина рассказала о росте спроса у подростков на крем популярной марки Charlotte Tilbury из люкс-сегмента за 100 долларов (9162 рубля).

Родители неоднозначно относятся к просьбам подростков о дорогих подарках

В декабре виш-лист для Санта-Клауса, который составила 13-летняя девочка из Австралии, вызвал ажиотаж в сети. Дело в том, что подросток попросила на Рождество гаджеты Apple, в том числе IPhone, наушники AirPods, ноутбук MacBook и планшет IPad, а также термокружку Stanley, проектор для рисования и камеру бренда Polaroid. Общая стоимость вожделенных презентов составила три тысячи фунтов стерлингов (350 тысяч рублей).

Пуховик Moncler Фото: Moncler

«Я бы сказал, что 90 процентов детей ожидают получить подарки на сумму более 500 долларов. 90 процентов населения планеты не может себе этого позволить», — возмутился пользователь сети, который поделился списком анонимного ребенка.

Большинство комментаторов согласились с мнением автора, однако нашлись и те, кто защитил подростка. «Когда я верила в Санту, то просила у него все, что пожелаю», «По-моему, это нормальные подарки для ее возраста», «Времена меняются, у детей появилось больше свободы, а следовательно — изменились и их "хотелки"», — справедливо заметили они.

Родители обвиняют социальные сети в желании детей обладать роскошными вещами

Зумеры, а особенно представители поколения «Альфа», которых называют «рожденными со смартфоном в руках», несомненно, черпают вдохновение из соцсетей. Современные дети пристально следят за трендами и флешмобами и примыкают то к одному модному течению, то к другому.

Собеседница журналистов Надя из США рассказала, что ее дочери (8 и 11 лет) попросили приобрести им взрослую косметику после просмотра видео молодых инфлюэнсеров на самой популярной платформе у молодежи — TikTok.

По данным аналитиков Circana Group, 24 процента детей в возрасте от 2 до 12 лет просят в подарок игрушки, 14 процентов — одежду и обувь, а другие 14 процентов добавляют в виш-листы различную электронику

Среди желанных вещей из косметичек блогеров — серум Drunk Elephant, уход за кожей марок Summer Fridays, Glossier и Sol De Janeiro, массажные роллеры для лица и даже холодильники для косметики. «Я была в шоке от просьбы дочерей купить им холодильник для кремов! Наш дом — это не элитный спа-отель», — возмущалась женщина в разговоре с изданием.

Фото: iPhone

С негодованиями родителей согласна и маркетолог Ясмина, чья 13-летняя дочь Амина регулярно пополняет список желаемых покупок, находясь под влиянием социальных сетей Pinterest, TikTok и Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). В виш-лист школьницы вошли декоративная косметика Dior, аксессуары Kendra Scott и крем Charlotte Tilbury.

Все, что становится трендом в TikTok, попадает в ее список. Instagram и TikTok очень важны для детей. Они хотят владеть всем, что видят на страницах инфлюэнсеров. Я слышала, как подруги моей дочери просили у родителей ремни Gucci, одежду Burberry, сумки Prada и Marc Jacobs. И, конечно, трендовые кардхолдеры Louis Vuitton Ясмина

И хотя мнения людей разнятся, Малкин настаивает, что необходимо выстраивать границы с детьми, чтобы в будущем не страдать от их избалованности. «Родители пытаются показать детям свою любовь с помощью подарков, но это неправильно. Детей нужно приучать к ценности вещей, а не откупаться от них», — заключила женщина.