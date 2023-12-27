Среда обитания
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19:03, 27 декабря 2023Среда обитания

Дом в российском городе заволокло горячим паром

В Нижнем Новгороде дом заволок пар из-за прорыва трубы

Кадр: Telegram-канал Ni Mash

Жители дома в Нижнем Новгороде четвертый день задыхаются в клубах пара, который заволок подъезд и квартиры. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Трубопровод в подвале дома прорвало утром 24 декабря. Устранить аварию не удается до сих пор. Отключить магистраль для полноценного ремонта невозможно, так как она питает соцучреждения. Чинить задвижку приходится под давлением воды, отчего трубу прорывает вновь на следующий день.

На этажах стоит запах канализации. Мебель в квартирах собственников от горячего пара начала разрушаться: гниют косяки, разбухают двери. Отражаются последствия аварии и на здоровье: дети в доме стали чаще болеть.

Ранее в другом российском городе, Волгограде, пять этажей дома залило кипятком после прорыва отопительной трубы. Потоп длился несколько часов. В итоге пострадали более 17 квартир в двух подъездах.

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      Виктория Клабукова
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