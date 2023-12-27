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18:45, 27 декабря 2023Мир

Новое правительство Польши сохранит рекордные расходы на оборону

Премьер Польши Туск: цель правительства — сохранить рекордные расходы на оборону

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Новое правительство Польши приняло решение сохранить рекордные расходы на оборону страны. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск, сообщает РИА Новости.

«Нашей целью является сохранить рекордные расходы на оборону», — заверил премьер.

По словам Туска, он намерен быстро перепроверить оборонные контракты Польши, чтобы в дальнейшем продолжить их.

Ранее глава Минобороны Польши Мариуш Блащак выступил против передачи вопросов обороны «вымышленной армии» Европейского союза (ЕС). Он подчеркнул, что с точки зрения безопасности Польши очень важно, чтобы за обороноспособность отвечали национальные государства.

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      Дарья Балацкая
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