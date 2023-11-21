Польша выступила против передачи вопросов обороны «вымышленной армии» ЕС

Глава МО Блащак: Польша против передачи вопросов обороны вымышленной армии ЕС

Польша будет против передачи вопросов обороны «вымышленной армии» Европейского союза (ЕС). В этом министра обороны США Ллойда Остина заверил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак на встрече в Жешуве, сообщает РИА Новости.

«Я хочу подчеркнуть, что с точки зрения безопасности Польши очень важно, чтобы за обороноспособность отвечали национальные государства, а не какая-то вымышленная европейская армия», — сказал он.

В разговоре с американским коллегой глава польского оборонного ведомства отметил, что какое-либо соперничество между ЕС и НАТО, если речь идет о безопасности, — это очень плохо.

Ранее Польша заключила соглашение с Великобританией о следующем этапе программы противовоздушной обороны (ПВО) NAREW. Варшава подписала с оборонной компанией MBDA контракт на сумму более 4 миллиардов фунтов стерлингов на поставку наземной системы ПВО.