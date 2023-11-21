Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:36, 21 ноября 2023Мир

Польша выступила против передачи вопросов обороны «вымышленной армии» ЕС

Глава МО Блащак: Польша против передачи вопросов обороны вымышленной армии ЕС
Мариуш Блащак

Мариуш Блащак. Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польша будет против передачи вопросов обороны «вымышленной армии» Европейского союза (ЕС). В этом министра обороны США Ллойда Остина заверил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак на встрече в Жешуве, сообщает РИА Новости.

«Я хочу подчеркнуть, что с точки зрения безопасности Польши очень важно, чтобы за обороноспособность отвечали национальные государства, а не какая-то вымышленная европейская армия», — сказал он.

В разговоре с американским коллегой глава польского оборонного ведомства отметил, что какое-либо соперничество между ЕС и НАТО, если речь идет о безопасности, — это очень плохо.

Ранее Польша заключила соглашение с Великобританией о следующем этапе программы противовоздушной обороны (ПВО) NAREW. Варшава подписала с оборонной компанией MBDA контракт на сумму более 4 миллиардов фунтов стерлингов на поставку наземной системы ПВО.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Шойгу раскрыл количество ракетных ударов за время спецоперации

      Шойгу рассказал о поставках БПЛА в Вооруженные силы России

      В России снизится число плательщиков одного налога

      В России подали в суд на крупный американский банк

      Шойгу сообщил о провале десантной операции ВСУ на херсонском направлении

      Назван наиболее вероятный сценарий конфликта России с НАТО

      Переговоры Израиля и ХАМАС вышли на финишную прямую

      Шойгу анонсировал открытие центров военной подготовки студентов во всех регионах

      Шойгу сообщил о множестве сдающихся в плен украинских военных

      Шойгу рассказал о сдерживании сил НАТО российскими кораблями

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости