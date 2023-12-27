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17:42, 27 декабря 2023Путешествия

Новогодние путевки в Турцию стали стоить дешевле перелета

АТОР: туроператоры распродают новогодние туры в Турцию по 30 тысяч рублей

Фото: Kaan Soyturk / Reuters

Новогодние путевки на курорты Турции стали стоить дешевле, чем перелет туда в одну сторону. Об этом россиян предупредили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По информации экспертов, туры на конец декабря распродаются по 30 тысяч рублей за человека, хотя рейс из Москвы в Анталью на этот же период стоит 35 тысяч рублей. Появление таких тарифом специалисты объяснили оставшимися в наличии местами в гостиницах с категорией три и четыре звезды.

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К примеру, наиболее выгодные предложения у Coral Travel и Pegas Touristik. Так, у последнего тур без питания, с размещением в четырехзвездочном отеле и вылетом 28 декабря обойдется в 57 тысяч рублей на двоих. У Coral Travel есть аналогичное предложение за 61 тысячу рублей, но с гостиницей с тремя звездами.

Ранее сообщалось, что новогодний отдых в Турции подешевел: туры продаются со скидками более 30 процентов. Заведующий кафедрой туризма и гостиничного дела Российской международной академии туризма Роман Арсений рассказал, что еще в ноябре отдых в дорогих гостиницах в зимнем сезоне стоил около 230 тысяч рублей за двоих.

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      Зарина Дзагоева
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