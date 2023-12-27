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16:20, 27 декабря 2023Силовые структуры

По подозрению в похищении пенсионерки задержали 72-летнего уголовника

В Московской области задержали подозреваемого в похищении пенсионерки

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

В Московской области по подозрению в похищении 70-летней пенсионерки из Москвы задержали 72-летнего российского уголовника. Об этом в среду, 27 декабря, «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, под подозрение попал уроженец деревни Топканово, который недавно освободился из колонии, где отбывал срок за расправу над изнасилованной им несовершеннолетней в 2005 году. В ходе поисков, по камерам наблюдения был установлен маршрут женщины от станции до дачи. Было сопоставлено движение ехавших автомобилей, собственник каждого был проверен.

Когда уголовник попал в поле зрения силовиков, они выехали к нему, осмотрели автомобиль и обнаружили в багажнике кровь. Также в соседнем населенном пункте были обнаружены окровавленные вещи пропавшей пенсионерки, на которых был генотип подозреваемого.

С мужчиной работают следователи и криминалисты. Продолжаются масштабные поисковые мероприятия.

Днем 23 декабря в полицию обратилась 42-летняя жительница Москвы, которая сообщила о пропаже матери. По словам женщины, пенсионерка сама ей позвонила и рассказала о похищении, после чего связь с ней пропала. Похищенная успела сказать, что ее ударили по голове и запихнули в багажник.

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      Владимир Седов
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