Неизвестный похитил российскую пенсионерку в багажнике автомобиля

В Подмосковье неизвестный похитил 70-летнюю пенсионерку в багажнике машины

В Подмосковье неизвестный похитил 70-летнюю пенсионерку в багажнике автомобиля. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, днем 23 декабря в полицию обратилась 42-летняя жительница Москвы, которая сообщила о пропаже матери. По словам женщины, пенсионерка сама ей позвонила и рассказала о похищении, после чего связь с ней пропала. Похищенная успела сказать, что ее ударили по голове и запихнули в багажник.

Полиция смогла выяснить, что утром 23 декабря пенсионерка вышла из дома и отправилась на железнодорожную станцию, где села на электричку и доехала до станции «Топканово». Оттуда, судя по камерам видеонаблюдения, они пошла в сторону соседней деревни, но дальше ее след пропал.

Силовики продолжают поиски и пытаются установить проезжавшие по трассе автомобили. Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге перед судом предстанет 20-летний местный житель, который притворился похищенным ради выкупа.