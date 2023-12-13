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15:26, 13 декабря 2023Силовые структуры

Россиянин притворился похищенным и попал под суд

В Петербурге перед судом предстанет житель, притворившийся похищенным

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге перед судом предстанет 20-летний местный житель, который притворился похищенным ради выкупа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Молодого человека обвиняют в мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба гражданину.

По версии следствия, фигуранту на вечеринке срочно понадобились деньги для продолжения веселья. Тогда он позвонил знакомому и рассказал, что его похитили и требуют за его освобождение 180 тысяч рублей. После этого молодой человек стал переписываться с товарищем от имени похитителей. Для правдоподобности он отправил ему фото с порезанной рукой, которую скачал в интернете.

Товарищ перевел в счет выкупа 30 тысяч рублей и сообщил о произошедшем в полицию. Правоохранители установили, что похищения не было, а молодой человек потратил полученные деньги на развлечения.

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      Илона Палей
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