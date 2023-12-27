Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:34, 27 декабря 2023Мир

Посол оценил идею Украины о транзите газа из России без контракта

Посол Любинский: идея Киева о транзите газа из России без контракта бессмысленна
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Без участия и согласования с Москвой говорить о новых схемах поставок газа в Европу бессмысленно, рассказал посол РФ в Вене Дмитрий Любинский. Об этом пишет РИА Новости.

Он оценил идею Украины о транзите газа из России без контракта. «В вопросе транзита российского газа очевидно одно: без участия и согласования с нашей страной говорить о новых схемах поставок в Европу бессмысленно», — подчеркнул дипломат.

Он указал, что заявления киевской стороны давно себя обесценили и не заслуживают внимания.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина по-прежнему потребляет российский газ, помешать этому Москва не может. По его словам, газотранспортная сеть Украины устроена так, что, как только топливо заходит на территорию страны, то «вжух — и растекается». Между тем российская компания выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа, получая за это деньги, а какие-то средства за транзит идут и Киеву.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Задача точно будет выполнена» Глава «Газпрома» заявил о выделении рекордных 270 миллиардов рублей на газификацию России

      В России резко вырос спрос на сотрудников в одной сфере

      Виктория Боня пожаловалась на свою внешность после пластики

      Российских фигуристов пристыдили за участие в шоу накануне соревнований

      Российский город остался без общественного транспорта из-за протеста

      Женщина попыталась устроить теракт в российском регионе и пойдет под суд

      Стало известно о бойкоте Киркорова на телевидении

      Крупнейшая российская авиакомпания объявила масштабную распродажу билетов

      Решившего проверить нож для самообороны на прохожем россиянина отправят лечиться

      В российском городе повар избил коллегу за готовку под музыку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости