Посол оценил идею Украины о транзите газа из России без контракта

Посол Любинский: идея Киева о транзите газа из России без контракта бессмысленна

Без участия и согласования с Москвой говорить о новых схемах поставок газа в Европу бессмысленно, рассказал посол РФ в Вене Дмитрий Любинский. Об этом пишет РИА Новости.

Он оценил идею Украины о транзите газа из России без контракта. «В вопросе транзита российского газа очевидно одно: без участия и согласования с нашей страной говорить о новых схемах поставок в Европу бессмысленно», — подчеркнул дипломат.

Он указал, что заявления киевской стороны давно себя обесценили и не заслуживают внимания.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина по-прежнему потребляет российский газ, помешать этому Москва не может. По его словам, газотранспортная сеть Украины устроена так, что, как только топливо заходит на территорию страны, то «вжух — и растекается». Между тем российская компания выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа, получая за это деньги, а какие-то средства за транзит идут и Киеву.