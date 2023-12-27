Путин поблагодарил МЧС за эвакуацию россиян из сектора Газа

Путин поблагодарил сотрудников МЧС за эвакуацию россиян из сектора Газа

Президент России Владимир Путин поблагодарил сотрудников МЧС за эвакуацию соотечественников из зоны боевых действий в секторе Газа. Об этом глава государства заявил в видеообращении по случаю Дня спасателя, оно опубликовано на сайте Кремля.

«Вы приходите на помощь тем, кто попал в беду. Невзирая на риск и опасность, ликвидируете последствия природных и техногенных чрезвычайных ситуаций и всегда, в самых сложных условиях действуете грамотно, слаженно, не теряя ни минуты», — сказал Путин.

Он отметил, что в 2023 году сотрудники МЧС оперативно ликвидировали последствия паводков и природных пожаров в Поволжье и Сибири, а также на Дальнем Востоке и юге России. Глава государства указал на профессионализм спасателей и их самоотверженность при выполнении поставленных задач.

По последним данным МЧС, из Газы через Египет в Россию прибыли больше тысячи человек, в том числе 470 детей. Всего российские спасатели помогли 1124 людям, оказавшимся в зоне палестино-израильского конфликта.