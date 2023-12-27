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07:40, 27 декабря 2023Россия

Путин поблагодарил МЧС за эвакуацию россиян из сектора Газа

Путин поблагодарил сотрудников МЧС за эвакуацию россиян из сектора Газа
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин поблагодарил сотрудников МЧС за эвакуацию соотечественников из зоны боевых действий в секторе Газа. Об этом глава государства заявил в видеообращении по случаю Дня спасателя, оно опубликовано на сайте Кремля.

«Вы приходите на помощь тем, кто попал в беду. Невзирая на риск и опасность, ликвидируете последствия природных и техногенных чрезвычайных ситуаций и всегда, в самых сложных условиях действуете грамотно, слаженно, не теряя ни минуты», — сказал Путин.

Он отметил, что в 2023 году сотрудники МЧС оперативно ликвидировали последствия паводков и природных пожаров в Поволжье и Сибири, а также на Дальнем Востоке и юге России. Глава государства указал на профессионализм спасателей и их самоотверженность при выполнении поставленных задач.

По последним данным МЧС, из Газы через Египет в Россию прибыли больше тысячи человек, в том числе 470 детей. Всего российские спасатели помогли 1124 людям, оказавшимся в зоне палестино-израильского конфликта.

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      Анастасия Шейкина
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