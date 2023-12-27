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17:36, 27 декабря 2023Россия

Путин предложил учредить премию «Наставник года»

Президент России Путин предложил учредить ежегодную премию «Наставник года»

Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин предложил учредить ежегодную премию «Наставник года». Об этом он заявил во время заседания Госсовета по наставничеству, трансляцию которого ведет Telegram-канал «Кремль. Новости».

«Звание "наставник" должно звучать гордо. Для этого пять лет назад мы учредили знак отличия за наставничество. Я предлагаю учредить и ежегодную премию "Наставник года"», — сказал глава государства.

По его словам, все регионы должны предпринять конкретные шаги для повышения престижа и статуса наставников.

Помимо того, он призвал сформировать целостную систему наставничества для детей и молодежи. Президент выразил мнение, что воспитательная работа не должна ограничиваться рамками школы.

Ранее Путин заявил, что учителей необходимо оградить от неправомерного вмешательства в их жизнь и давления в информационном пространстве. Российский глава потребовал «над этим подумать» и принять соответствующие решения, которые изменят ситуацию.

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      Никита Абрамов
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