Путин предложил учредить премию «Наставник года»
Президент России Владимир Путин предложил учредить ежегодную премию «Наставник года». Об этом он заявил во время заседания Госсовета по наставничеству, трансляцию которого ведет Telegram-канал «Кремль. Новости».
«Звание "наставник" должно звучать гордо. Для этого пять лет назад мы учредили знак отличия за наставничество. Я предлагаю учредить и ежегодную премию "Наставник года"», — сказал глава государства.
По его словам, все регионы должны предпринять конкретные шаги для повышения престижа и статуса наставников.
Помимо того, он призвал сформировать целостную систему наставничества для детей и молодежи. Президент выразил мнение, что воспитательная работа не должна ограничиваться рамками школы.
Ранее Путин заявил, что учителей необходимо оградить от неправомерного вмешательства в их жизнь и давления в информационном пространстве. Российский глава потребовал «над этим подумать» и принять соответствующие решения, которые изменят ситуацию.