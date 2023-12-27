Путин предложил учредить премию «Наставник года»

Президент России Путин предложил учредить ежегодную премию «Наставник года»

Президент России Владимир Путин предложил учредить ежегодную премию «Наставник года». Об этом он заявил во время заседания Госсовета по наставничеству, трансляцию которого ведет Telegram-канал «Кремль. Новости».

«Звание "наставник" должно звучать гордо. Для этого пять лет назад мы учредили знак отличия за наставничество. Я предлагаю учредить и ежегодную премию "Наставник года"», — сказал глава государства.

По его словам, все регионы должны предпринять конкретные шаги для повышения престижа и статуса наставников.

Помимо того, он призвал сформировать целостную систему наставничества для детей и молодежи. Президент выразил мнение, что воспитательная работа не должна ограничиваться рамками школы.

Ранее Путин заявил, что учителей необходимо оградить от неправомерного вмешательства в их жизнь и давления в информационном пространстве. Российский глава потребовал «над этим подумать» и принять соответствующие решения, которые изменят ситуацию.