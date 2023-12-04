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23:24, 4 декабря 2023Россия

Путин потребовал оградить учителей от вмешательства в их жизнь

Путин: учителей необходимо оградить от неправомерного вмешательства в их жизнь
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что учителей необходимо оградить от неправомерного вмешательства в их жизнь и давления в информационном пространстве. Его слова приводит ТАСС.

Российский глава потребовал «над этим подумать» и принять соответствующие решения, которые изменят ситуацию.

Ранее стало известно, что, по данным Росстата за первую половину 2023 года, средняя зарплата учителя в стране на 15-20 тысяч меньше, чем средняя зарплата по Российской Федерации в целом.

До этого о необходимости поднять зарплату учителям в разговоре с «Лентой.ру» также говорила первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

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      Юлия Мискевич
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