Учителям в российском регионе рекомендовали отказаться от WhatsApp

Учителей Дагестана призвали перейти с WhatsApp на российские мессенджеры

Школьным учителям в Дагестане рекомендовали отказаться в работе от использования иностранных мессенджеров, включая WhatsApp. Об этом передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу министерства образования и науки республики.

«С 1 марта 2023 года согласно Федеральному закону № 149 от 28.04.2023 "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" запрещается использование иностранных мессенджеров для работы при предоставлении государственных и муниципальных услуг, выполнении государственного или муниципального задания», — уточнили в ведомстве Дагестана.

Предполагается, что учителя перейдут с WhatsApp на российские мессенджеры. В частности, им рекомендуют использовать платформу «Сферум», разработанную Минпросвещения России и Минцифры для реализации нацпроекта «Образование».

Ранее сообщалось, что в школах Свердловской области запретили использование WhatsApp и Telegram. Учителям запретили вести классные чаты и рабочие переписки прежними способами — их обещали перевести на отечественные мессенджеры.