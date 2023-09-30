В двух российских регионах в школах запретили использование WhatsApp и Telegram

В школах двух российских регионов запретили переписку в WhatsApp и Telegram

В российских школах начали запрещать переписку в WhatsApp и Telegram. О переходе на отечественные способы коммуникации уже оповестили родителей учеников в Свердловской области и Дагестане, сообщает Telegram-канал «Подъем».

Отмечается, что учителям запретили вести классные чаты и рабочие переписки прежними способами, вместо этого их скоро обещают перевести на отвечественные мессенджеры.

При этом родителям, которые задаются вопросом, как продолжать держать связь с педагогами, пока новые каналы не налажены, в одной из школ Екатеринбурга предложили «рукописный дневник», говорится в публикации.

В ноябре 2022 года глава Минцифры Максут Шадаев прокомментировал идею перенести переписку учителей с родителями учеников из WhatsApp в Telegram или «VK Мессенджер», с которой выступили некоторые учебные заведения. Министр отказался поддержать запрет на общение учителей и родителей в американском мессенджере.