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18:03, 30 сентября 2023Интернет и СМИ

В двух российских регионах в школах запретили использование WhatsApp и Telegram

В школах двух российских регионов запретили переписку в WhatsApp и Telegram

Фото: Selwyn van Haaren / Unsplash

В российских школах начали запрещать переписку в WhatsApp и Telegram. О переходе на отечественные способы коммуникации уже оповестили родителей учеников в Свердловской области и Дагестане, сообщает Telegram-канал «Подъем».

Отмечается, что учителям запретили вести классные чаты и рабочие переписки прежними способами, вместо этого их скоро обещают перевести на отвечественные мессенджеры.

При этом родителям, которые задаются вопросом, как продолжать держать связь с педагогами, пока новые каналы не налажены, в одной из школ Екатеринбурга предложили «рукописный дневник», говорится в публикации.

В ноябре 2022 года глава Минцифры Максут Шадаев прокомментировал идею перенести переписку учителей с родителями учеников из WhatsApp в Telegram или «VK Мессенджер», с которой выступили некоторые учебные заведения. Министр отказался поддержать запрет на общение учителей и родителей в американском мессенджере.

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    Игорь Дмитров
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