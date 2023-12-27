Россиянка пригласила к себе на чай двух школьников и избила их

Жительница Петербурга избила двух младшеклассников и удерживала их в квартире

48-летняя жительница Петербурга заманила двух младшеклассников к себе в дом, где избила их и незаконно удерживала против их воли. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка Следственного комитета в Telegram.

По версии следствия, горожанка предложила замерзшим школьником согреться и попить чай. Затем она заперла детей и избила их предметом, похожим на нунчаки, после чего распылила газ. Помимо этого, она угрожала пленникам ножом.

Россиянка незаконно удерживала детей около часа. Сейчас оба школьника находятся в медицинском учреждении, им оказывают необходимую помощь. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

Ранее в Уфе мужчина избил 11-летнего мальчика на детской площадке и попал на видео. Поводом стала жалоба его сына на то, что ему мешают кататься другие дети. На кадрах россиянин повалил ребенка на землю и нанес ему по меньшей мере два удара. Напавшего на ребенка горожанина объявили в розыск.