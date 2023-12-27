Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:06, 27 декабря 2023Россия

Россиянка пригласила к себе на чай двух школьников и избила их

Жительница Петербурга избила двух младшеклассников и удерживала их в квартире

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

48-летняя жительница Петербурга заманила двух младшеклассников к себе в дом, где избила их и незаконно удерживала против их воли. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка Следственного комитета в Telegram.

По версии следствия, горожанка предложила замерзшим школьником согреться и попить чай. Затем она заперла детей и избила их предметом, похожим на нунчаки, после чего распылила газ. Помимо этого, она угрожала пленникам ножом.

Россиянка незаконно удерживала детей около часа. Сейчас оба школьника находятся в медицинском учреждении, им оказывают необходимую помощь. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

Ранее в Уфе мужчина избил 11-летнего мальчика на детской площадке и попал на видео. Поводом стала жалоба его сына на то, что ему мешают кататься другие дети. На кадрах россиянин повалил ребенка на землю и нанес ему по меньшей мере два удара. Напавшего на ребенка горожанина объявили в розыск.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Минобороны раскрыло статистику по мобилизованным россиянам. Среди них есть и те, кто не служил в армии

      Полиция проверит мужчину за нападение на семью с ребенком в российском регионе

      В Думе попросили Генпрокуратуру проверить инициативы по усыплению бродячих псов

      Россиянам раскрыли действенные способы сэкономить на новогоднем путешествии

      Олимпийский чемпион раскритиковал сбежавших в США российских фехтовальщиков

      Девушка услышала треск в ухе и сделала неприятное открытие

      В Windows 11 добавили функцию автоматической переустановки

      Фадеев назвал голую вечеринку Ивлеевой колхозом

      Фигурантам дела о «Маяковских чтениях» запросили до семи лет колонии

      Россиянка пригласила к себе на чай двух школьников и избила их

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости