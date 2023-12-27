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19:26, 27 декабря 2023Среда обитания

Стало известно о елочных предпочтениях москвичей

Живую ель дома собрались поставить только 12 процентов москвичей

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

К новому году искусственные елки собираются поставить 65 процентов москвичей. Об этом свидетельствуют результаты опроса на портале «Активный гражданин».

Живые деревья собираются использовать только 13 процентов москвичей. Из них девять процентов поставят живую, срубленную ель, три процента — ель в горшке. Вообще не украшать дом елью планируют 16 процентов жителей столицы.

Украсить помещение ветками из хвои собираются пять процентов москвичей, два процента изготовят дерево из бумаги, картона и других вторичных материалов.

Ранее преимущество натуральной елки перед искусственной россиянам раскрыл строительный эксперт Федор Васильев. Он выразил мнение, что натуральная елка выигрывает перед искусственной за счет характерного хвойного запаха, а также более естественного внешнего вида и меньшего ущерба окружающей среде. Эксперт добавил, что натуральная елка засохнет через несколько месяцев после того, как ее установят.

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      Мария Черкасова
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