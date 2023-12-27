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14:16, 27 декабря 2023Среда обитания

Раскрыто единственное преимущество натуральной елки перед искусственной

Эксперт Васильев: натуральная елка выигрывает перед искусственной только запахом

Фото: Petr Magera / Unsplash

Натуральная новогодняя елка выигрывает перед искусственной только за счет характерного хвойного запаха. Единственное преимущество живого праздничного дерева раскрыл россиянам строительный эксперт Федор Васильев, пишет NEWS.ru.

Специалист отметил, что на естественном внешнем виде и минимальном вреде для окружающей среды плюсы натуральной ели заканчиваются.

«Ее сложно установить дома без технических навыков, можно повесить только легкие игрушки, тяжелые могут сломать ветки, из-под ели придется регулярно выметать осыпавшиеся иголки, а для сохранения праздничного вида новогоднему дереву потребуются литры воды и специальный раствор», — рассказал эксперт и добавил, что такая елка засохнет через пару недель.

Ранее россиянам рассказали, что самые опасные украшения для елки — это тяжелые стеклянные шары. Они могут легко соскользнуть с ветки, разбиться и поранить жильцов дома. Кроме того, в их составе могут быть свинец, ртуть и другие токсичные вещества.

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      Нина Ташевская
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