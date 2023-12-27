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11:03, 27 декабря 2023Мир

Стало известно об ответе Швеции на процесс одобрения членства в НАТО от Турции

Yeni Şafak: Швеция сняла с Турции эмбарго на военный экспорт

Фото: Yves Herman / Reuters

В ответ на начало процесса одобрения вступления Швеции в состав НАТО со стороны парламента Турции, Стокгольм снял с Анкары эмбарго на военный экспорт в области оборонной промышленности. Об этом со ссылкой на замглавы турецкого МИД Бурака Акчапара сообщает газета Yeni Şafak.

«После того как парламентский комитет [турецкого парламента] принял предложение о членстве Швеции в НАТО, произошло привлекшее внимание развитие событий. Стало известно, что Швеция начала выдавать Турции экспортные лицензии в области оборонной промышленности после длительного эмбарго», — сообщает издание со ссылкой на источники.

При этом отмечается, что Стокгольм наконец одобрил и завершил экспортные заявки, поданные турецкими компаниями в адрес своих шведских партнеров.

Ранее стало известно, что комиссия турецкого парламента по иностранным делам одобрила протокол вступления Швеции в НАТО и передала его на рассмотрение Генеральной ассамблеи.

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      Виктория Кондратьева
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