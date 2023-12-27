Украинцы начали «штурмовать» консульства в Европе

«РВ»: украинцы в Европе «штурмуют» консульства после законопроекта о мобилизации

Граждане Украины, проживающие в Европе, начали «штурмовать» консульства после нового законопроекта о мобилизации. Об этом сообщается в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (РВ).

«Украинцы в Европе продолжают "штурмовать" консульства, чтобы спастись от санкций за отказ от мобилизации», — сказано в сообщении канала.

К публикации прикреплены фотографии с очередями из украинских граждан в консульствах Берлина и Кракова. Уточняется, что они пытаются получить консульские услуги до применения грозящих им санкций.

Отмечается, что по новому законопроекту украинцам за границей, которые не встали на воинский учет, будут ограничивать банковские операции и откажут в выдаче загранпаспорта.

25 декабря в Верховную Раду Украины внесли законопроект о совершенствовании мобилизации и воинского учета. Согласно ему, люди с инвалидностью третьей группы перестанут быть негодными для воинской службы.