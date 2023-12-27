Власти объяснили громкие звуки в Ейске

Оперштаб объяснил громкие звуки в Ейске уничтожением одного из учебных дронов

Громкие звуки, которые могли слышать жители Ейска Краснодарского края, — последствия уничтожения одного из учебных дронов. Об этом сообщил оперштаб Кубани в Telegram.

«По информации единой дежурно-диспетчерской службы Ейского района, в муниципалитете проводятся учения, в том числе с использованием беспилотников», — объяснили власти.

О звуках взрывов сообщали местные жители вечером во вторник, 27 декабря.

В июле в Ейске упал штурмовик Су-25. Он рухнул в Азовское море на глазах у местных жителей, которые в этот момент отдыхали на пляже. Пилот катапультировался, однако врачи спасти его не смогли.