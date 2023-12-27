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18:42, 27 декабря 2023Среда обитания

Власти раскрыли будущее цен на транспорт в Москве

Заммэра Москвы Ликсутов: цены на транспорт в столице повышаться не будут

Фото: Сергей Булкин / Globallookpress.com

В ближайшее время тарифы на транспорт в Москве менять не планируют. Будущее цен на проезд раскрыл заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов во время пресс-конференции об итогах работы городского транспортного комплекса в 2023 году и планах на 2024-й, его слова приводит РИА Новости.

По словам заммэра, власти столицы пока не собираются вносить никаких изменений в стоимость проезда в городском транспорте и парковок. «Часть тарифов выросло, часть тарифов было снижено. Мы пока эти меры, которые приняли, считаем на этом достаточными», — добавил он. При этом Ликсутов не сообщил, когда тарифы могут измениться.

В прошлый раз стоимость проезда в московском общественном транспорте повышалась в середине октября. Так, цена поездки по «Единому» на 30 и 90 дней в среднем увеличилась на два рубля. Что касается парковок, то в ноябре изменения тарифов коснулись 3,5 процента улиц столицы с платной стоянкой: на семи из них стоимость снизили, а на остальных — повысили. При этом предельная сумма на парковку в городе осталась той же и составила 450 рублей в час.

Ранее сообщалось, что в городе Лесозаводск Приморского края с населением 35 тысяч человек пропал общественный транспорт.

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      Полина Кислицына
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