Российский город остался без общественного транспорта из-за протеста

Лесозаводск в Приморье лишился общественных автобусов из-за протеста перевозчика

Лесозаводск в Приморском крае остался без общественного транспорта. Причиной стал протест единственного перевозчика в городе с населением 35 тысяч человек. Об этом сообщила администрация Лесозаводского городского округа в сообществе во «ВКонтакте».

«Сегодня ночью без объяснения причин перевозчик ООО "Дальатп" с автобазы вывез оборудование и перегнал все автобусы из городского округа на другую территорию, тем самым оставив город без общественного транспорта. На связь не выходит», — рассказали власти округа.

С самого утра проблему пытаются решить при помощи прокуратуры. Пока удалось договориться о запуске трех маршрутов.

Как сообщает РИА Новости, ранее прокуратура Приморья организовала в Лесозаводске проверку информации о задержках зарплаты работникам «Дальапт». По этой причине 26 декабря пять автобусов вышли на маршруты позже положенного — в 9 утра. Руководителя «Дальапт» вызвали в межрайонную прокуратуру. Где он находится сейчас, неизвестно.