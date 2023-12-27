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17:36, 27 декабря 2023Среда обитания

«Ожившая» елка в Москве попала на видео

Москвич в костюме елки попал на видео

«Ожившая» елка попала в объективы камер москвичей. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы».

Ролик записан на ВДНХ. На кадрах видно, как мужчина, одетый в костюм елки, раскачивается на качелях. С головы до ног он обвит разноцветными новогодними гирляндами.

Ранее в Приморском крае учитель физкультуры предстал перед детьми на утреннике в костюме Снегурочки. Родители обвинили преподавателя в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и заявили на него в прокуратуру.

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      Виктория Клабукова
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