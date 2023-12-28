20-летний петербуржец оказался в реанимации после ужина с девушкой
В Санкт-Петербурге 20-летний житель Колпино оказался в реанимации с ножевым ранением после ужина с девушкой. Об этом стало известно «Фонтанке».
По сведениям издания, горожанка, вызвавшая скорую помощь, объяснила, что ее молодой человек резал колбасу, споткнулся об игрушку и упал на нож.
В больницу парня доставили уже после полуночи. Врачи диагностировали у него проникающее слепое колото-резаное ранение груди слева.
Предположительно, молодая пара повздорила, однако девушка уверяет, что не трогала возлюбленного. Как нож оказался в груди петербуржца, предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.
Других сведений о состоянии пострадавшего издание не привело.
Ранее сообщалось, что в Приморском районе Петербурга девушка прыгнула в окно во время ссоры с супругом.
Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, перелом костей, а также ушибы головы, поясницы и позвоночника.