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11:48, 28 декабря 2023Россия

20-летний петербуржец оказался в реанимации после ужина с девушкой

Петербуржец оказался в реанимации с ножевым ранением после ужина с девушкой

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге 20-летний житель Колпино оказался в реанимации с ножевым ранением после ужина с девушкой. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям издания, горожанка, вызвавшая скорую помощь, объяснила, что ее молодой человек резал колбасу, споткнулся об игрушку и упал на нож.

В больницу парня доставили уже после полуночи. Врачи диагностировали у него проникающее слепое колото-резаное ранение груди слева.

Предположительно, молодая пара повздорила, однако девушка уверяет, что не трогала возлюбленного. Как нож оказался в груди петербуржца, предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.

Других сведений о состоянии пострадавшего издание не привело.

Ранее сообщалось, что в Приморском районе Петербурга девушка прыгнула в окно во время ссоры с супругом.

Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, перелом костей, а также ушибы головы, поясницы и позвоночника.

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      Анна Щербакова
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