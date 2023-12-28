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16:00, 28 декабря 2023Интернет и СМИ

Адвокат Блиновской раскрыла сумму оставшегося долга блогерши

Адвокат Блиновкой заявила, что долг блогерши составляет 907 миллионов рублей

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Блогерша и автор онлайн-марафонов Елена Блиновская задолжала налоговой службе России почти миллиард рублей. Конкретную сумму долга раскрыла адвокат блогерши Наталья Сальникова в разговоре с «Известиями».

По словам адвоката, по решению налоговой Блиновская должна выплатить 907 миллионов рублей чистого долга. Она добавила, что за время рассмотрения уголовного дела будут зачисляться штрафные пени. Ранее появилась информация, что долг блогерши составит порядка 1,4 миллиарда рублей, в том числе и 6 миллионов штрафных пени.

«907 миллионов рублей — это сам долг, пока по решению налогового органа. Остальное — пени и штрафы, пока будут расти пени, потому что пока в рамках уголовного дела идет налоговая экспертиза, аресты будут сохраняться», — объяснила ситуацию Сальникова.

В июле Пресненский суд Москвы арестовал у блогера и ее супруга 21 объект недвижимости в нескольких регионах России, 12 банковских счетов и 54 расчетных счета. Под арест попали дорогие транспортные средства, коллекционные золотые монеты и около 100 миллионов рублей в различной валюте. Блогера обвинили в неуплате налогов на 918 миллионов рублей.

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