Die Welt: боец ВСУ рассказал о завышенных ожиданиях перед началом наступления

Боец элитного подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал о завышенных ожиданиях в войсках перед началом летнего наступления. Видео опубликовано на Youtube-канале издания Die Welt.

Украинский военный рассказал о разочаровании среди подразделений ВСУ после нескольких месяцев контрнаступления. «С военной точки зрения, думаю, не нужно было трубить из каждого угла, что мы вот-вот победим. Люди подумали, что будет очень легко, например, форсировать Днепр и захватить территорию на левом берегу Херсонской области, но это так не работает», — заявил он.

Боец также добавил, что отдельное сожаление среди солдат вызвало отсутствие у Украины самолетов F-16. Он предположил, что это повлияло бы как на ход боевых действий, так и на настрой частей ВСУ.

Ранее американский журнал Military Watch сообщил, что украинские военные стали чаще дезертировать из-за провалов ВСУ. Как пишет издание, моральный дух бойцов был подорван многочисленными потерями в ходе летнего наступления.