Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:04, 28 декабря 2023Силовые структуры

Россиянин напал с ножом на брата и его адвоката из-за раздела имущества

В Самарской области россиянина задержали за расправу над братом и его адвокатом

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Самарской области за расправу над двумя россиянами задержали жителя города Чапаевска. Об этом в четверг, 28 декабря, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По данным следствия, 27 декабря 44-летний мужчина пришел в общежитие, где проживал его 34-летний брат, с которым был спор из-за раздела имущества. Встретив его в подъезде, старший брат нанес несколько колющих ударов ножом в туловище родственника, после чего вышел на улицу. Там он встретил виденного ранее адвоката, представлявшего интересы брата, и нанес ему удары ножом в шею и грудную клетку.

Адвокату выжить не удалось, брату обвиняемого повезло больше — соседи вызвали ему скорую помощь. Мужчину госпитализировали, сейчас он находится в медучреждении. Следствие ходатайствует об аресте подозреваемого. Возбуждено уголовное дело.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      ЦБ разрешил россиянам бесплатно переводить деньги самим себе. Комиссию отменят навсегда

      На Урале водитель вместо коммунальщиков выкопал застрявшие в пробке фуры

      Власти оценили достаточность доходов россиян для покупки жилья

      В Госдуме начали пересаживаться на отечественные служебные машины

      Создатели Cyberpunk 2077 рассказали о провале игры

      Цены на нефть начали расти

      Авиаэксперт назвал три фактора везения экипажа севшего на реку в Якутии Ан-24

      Филиппа Киркорова заметили в клинике на фоне слухов о загноении ягодиц

      В России с нового года подорожает техосмотр автомобилей

      На Украине сообщили о подрыве иностранного балкера на мине в Черном море

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости