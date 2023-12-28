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16:47, 28 декабря 2023Среда обитания

Американская пара не смогла купить дом и поселилась в церкви

NYP: семья из Невады переделала старую церковь в дом

Фото: Sean Pavone / Shutterstock / Fotodom

Пара из штата Невада не могла накопить на большой дом и поселилась в заброшенном приходе. Отремонтировать его американцы взялись самостоятельно. Процесс преображения церкви они показали подписчикам в соцсети TikTok, пишет New York Post (NYP).

Церковь была отстроена в 1973 году на участке в 1,2 гектара земли. Само здание занимает 370 квадратных метров. За полтора года новые хозяева успели покрасить стены и выложить полы плиткой. В бывшей церкви разместились пять спален и три ванные комнаты. Интерьер выдержан в черно-белой гамме. Семья оборудовала внизу кухонный островок, а на потолок повесила гирлянды. Снаружи дома организован дворик-патио с зоной барбекю.

Ранее 73-летний американец купил списанный авиалайнер Boeing 727 и переделал его в дом. Судно ранее принадлежало Аристотелю Онассису. В таком жилище аэролюбитель прожил 24 года.

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      Виктория Клабукова
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