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18:28, 14 ноября 2023Из жизни

Фанат реактивных самолетов 24 года прожил в списанном авиалайнере

73-летний Брюс Кэмпбелл из США 24 года прожил в самолете Аристотеля Онассиса

Кадр: Fox 35 Orlando

73-летний фанат реактивных самолетов из США переделал старый авиалайнер Boeing 727 в дом, и прожил в нем 24 года. Об этом сообщает WOFL.

Бывший инженер-электрик Брюс Кэмпбелл решил создать для себя необычный дом в 1999 году. Он потратил 100 тысяч долларов на перевозку из Греции и установку в лесу рядом с городом Хилсборо, штат Орегон, списанного самолета. Этот Boeing, по мнению владельца, имеет историческую ценность, так как ранее принадлежал Аристотелю Онассису — известному бизнесмену, второму мужу Жаклин Кеннеди. Всего, вместе с покупкой земли и прочими расходами, новое жилище обошлось мужчине в 220 тысяч долларов.

Кэмпбелл установил внутри душ, стиральную машину, холодильник и раковину. Проживание в доме-самолете обходится ему в 400 долларов в месяц, которые уходят на земельный налог и электричество. Американец предоставляет свое необычное жилище для проведения концертов и других мероприятий, а желающих пожить в авиалайнере пускает на постой бесплатно.

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В самолете нет отопления, так что температура в нем такая же, как на улице. При этом Кэмпбелл предупредил возможных гостей, что они могут случайно увидеть его обнаженным. Мужчина является нудистом и внутри лайнера ходит без одежды, когда это позволяет погода. Кроме того, его спальня и душевая не обнесены стенами.

Переезд в самолет Кэмпбелл объяснил любовью к ним. «Эти замечательные корабли — сияющий символ человеческих достижений. Они вполне заслуживают долгой и благородной второй жизни», — считает американец.

Он проводит половину года в Японии и сейчас создает еще одно жилище из старого самолета там. Американец надеется, что его пример заставит других обустраивать дома в старых авиалайнерах. По словам Кэмпбелла, он потратил на свой дом в Орегоне слишком много денег из-за ошибок в планировании. В реальности переезд в самолет может стоить в несколько раз дешевле.

Ранее сообщалось, что женщина из Китая оказалась в центре общественной дискуссии после радикальных перемен в образе жизни. 35-летняя жительница Шанхая Гу Юэ приняла решение бросить город и уехать в юго-западную часть страны, чтобы жить там в дикой природе.

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      Никита Савин
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