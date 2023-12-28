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13:37, 28 декабря 2023Силовые структуры

Двух фигурантов дела о «Маяковских чтениях» отправили в колонию

В Москве суд приговорил к 5,5 и 7 годам колонии участников «Маяковских чтений»

Фото: Тверской суд

Тверской суд Москвы отправил в колонию на 7 и 5,5 года соответственно участников «Маяковских чтений» Артема Камардина и Егора Штовбу. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Фигурантов признали виновными по статьям 280.4 («Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства») и 282 («Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц») УК РФ.

Ранее гособвинение запрашивало для поэтов 7 и 6 лет лишения свободы и штраф в размере 500 тысяч рублей.

Чтение стихов около памятника Владимиру Маяковскому на Триумфальной площади в Москве прошло 25 сентября 2022 года. Сразу после акции силовики задержали троих ее участников, включая Камардина и Штовбу.

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      Олеся Мицкевич
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