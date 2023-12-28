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20:40, 28 декабря 2023Из жизни

Экосексуалка переехала на остров и влюбилась в дуб

45-летняя жительница Канады влюбилась в дуб на острове Ванкувер

Фото: Geranimo / Unsplash

Самопровозглашенная экосексуалка из Канады влюбилась в дуб и рассказала о своих чувствах. Об этом сообщает New York Post.

45-летняя Соня Семенова переехала на остров Ванкувер в провинции Британская Колумбия, в 2020 году. Женщина называет себя «целителем, эротическим педагогом и писателем волшебных слов». Она рассказала, что вскоре после переезда обратила внимание на старый дуб, которой растет около ее дома.

В 2021 году Семенова почувствовала «эротическую энергию» исходящую от дерева. «Присутствие, которое я ощущаю рядом с деревом, это то, что я ищу. Но это фантазия о настоящей личности рядом», — заявила она. Канадка также сказала, что получает удовольствие от ощущения, что рядом находится нечто настолько «огромное и надежное».

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Семенова отметила, что не вступает с дубом в физическую сексуальную связь, а обмен эротическими энергиями происходит у нее в голове, когда она сидит рядом с дубом.

«Большое заблуждение считать, что экосексуальность заключается в сексе человека с природой. Это другой способ исследовать эротизм. Наблюдать за сменой времен года для меня — эротический акт. Ты идешь от зимнего увядания к весеннему возвращению к жизни», — пояснила Семенова.

Она также считает, что развитие экосексуальности поможет решить многие экологические проблемы, так как позволяет человеку «прикоснуться к корням». Семенова заявила, что люди ходят в парки, чтобы подключиться к жизненной силе, исходящей от природы, «а это и есть эротика».

В декабре 2021 года вышедшая замуж за дерево жительница Великобритании Кейт Каннингем рассказала об их браке. Женщина уверена, что после трех лет совместной жизни они все еще счастливы.

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      Никита Савин
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