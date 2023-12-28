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15:58, 28 декабря 2023Мир

Французы отказались видеть в Макроне собутыльника

Опрос ifop: французы предпочли бы выпить пива с Ле Пен, а не с Макроном

Фото: Christophe Ena / Pool / Reuters

Подавляющая часть французов, участвовавших в опросе Французского института общественного мнения и коммуникационного агентства CorioLink, заявили, что предпочли бы выпить по кружке пива с главой крайне правой партии «Национальное объединение» Мари Ле Пен, нежели с действующим президентом страны Эммануэлем Макроном. Результаты опубликованы на сайте ifop.

Согласно опросу Beer Test, больше всего французам хотелось бы встретиться с экс-премьером Эдуаром Филиппом (37 процентов), с Мари Ле Пен (35 процентов) и с действующим министром образования Франции (34 процента). В пользу Макрона выступило лишь 28 процентов участников исследования.

Отмечается, что за шесть лет существования этого опроса Мари Ле Пен добилась существенного прогресса, набрав 10 процентных пунктов среди опрошенных. При этом в 2017 году Макрон получил поддержку в 44 процента голосов французских граждан, которые хотели бы пересечься с ним за кружкой пенного напитка, что говорит о значительном снижении его поддержки со стороны избирателей.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что между Россией и Францией были хорошие рабочие отношения, но французский лидер Эммануэль Макрон разорвал их. «Мы готовы и дальше взаимодействовать, но с какого-то момента президент Франции прекратил с нами отношения. Не мы же прекратили, не я прекратил, это он прекратил», — сказал Путин, добавив, что до этого между государствами были «достаточно хорошие, добрые рабочие отношения».

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      Дмитрий Сотак
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