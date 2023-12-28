Израиль назначил нового посла в России

Израиль назначил Симону Гальперин новым послом в России

Израиль назначил Симону Гальперин новым послом в России. Действующий глава дипломатической миссии Александр Бен Цви завершает свою карьеру и уходит на пенсию. Об этом сообщили в посольстве Израиля в России на своем канале в Telegram.

«Посол Израиля в России Александр Бен Цви и его супруга Эдна Бен Цви завершают дипломатическую карьеру и уходят на пенсию после 40 лет службы в МИД. На днях к работе в Москве приступит новый посол Симона Гальперин», — сообщили в посольстве.

В заявлении также приводится мнение Бен Цви, отметившего, что за три года его каденции отношения России и Израиля «развиваются в нормальном ключе», а в случае возникновения противоречий они «решаются дипломатическим путем». Кроме того, посол пожелал успехов новой главе дипломатической миссии Гальперин и выразил надежду на дальнейшее укрепление отношений.

Ранее 6 декабря Бен Цви подтвердил информацию о своем уходе на пенсию. Он также подчеркнул, что приходящая ему на смену Гальперин «очень компетентная преемница».