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17:28, 28 декабря 2023Мир

Израиль назначил нового посла в России

Израиль назначил Симону Гальперин новым послом в России

Фото: Juliao Fernandes / Wikimedia Commons

Израиль назначил Симону Гальперин новым послом в России. Действующий глава дипломатической миссии Александр Бен Цви завершает свою карьеру и уходит на пенсию. Об этом сообщили в посольстве Израиля в России на своем канале в Telegram.

«Посол Израиля в России Александр Бен Цви и его супруга Эдна Бен Цви завершают дипломатическую карьеру и уходят на пенсию после 40 лет службы в МИД. На днях к работе в Москве приступит новый посол Симона Гальперин», — сообщили в посольстве.

В заявлении также приводится мнение Бен Цви, отметившего, что за три года его каденции отношения России и Израиля «развиваются в нормальном ключе», а в случае возникновения противоречий они «решаются дипломатическим путем». Кроме того, посол пожелал успехов новой главе дипломатической миссии Гальперин и выразил надежду на дальнейшее укрепление отношений.

Ранее 6 декабря Бен Цви подтвердил информацию о своем уходе на пенсию. Он также подчеркнул, что приходящая ему на смену Гальперин «очень компетентная преемница».

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      Максим Габриелян
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