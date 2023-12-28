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06:53, 28 декабря 2023Мир

Маск отреагировал на желание США рассмотреть его план по Украине

Маск заявил, что его план по конфликту на Украине помог бы избежать многих жертв
СюжетИлон Маск предложил признать Крым российским

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на желание правительства США рассмотреть его мирный план по урегулированию конфликта на Украине, который он предложил еще в 2022 году. Он заявил в соцсети X (бывшая Twitter), что это помогло бы избежать множества жертв.

Так Маск ответил на пост предпринимателя Дэвида Сакса, который заявил, что Белый дом в нынешних условиях хотел бы обратиться к предложению миллиардера по решению украинского кризиса. «Когда в прошлом году Илон обнародовал свой мирный план, сам (президент Украины Владимир — прим. «Ленты.ру») Зеленский назвал его "пророссийским". Теперь администрация (президента США — прим. «Ленты.ру») Байдена хотела бы заключить эту сделку», — написал он.

Ранее издание Politico сообщало, что США и ЕС меняют стратегию по Украине, допуская переговоры о мире с Россией. Это в том числе может подразумевать передачу РФ бывших украинских территорий.

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      Александра Синицына
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