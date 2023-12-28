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13:17, 28 декабря 2023Россия

В России с нового года изменят условия выплаты маткапитала

С 1 января 2024 года маткапитал будут давать только родителям с гражданством РФ

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

С 1 января 2024 года материнский капитал будут выдавать только родителям, имеющим российское гражданство на момент появления ребенка на свет, и только если последний является гражданином России по рождению. Закон об изменении условий получения выплаты после Нового года подписал президент страны Владимир Путин, документ размещен на официальном портале правовой информации.

Действующий закон не уточняет, должно ли у детей быть гражданство по рождению, а также не содержит норм о том, что их родители должны быть гражданами России на момент рождения детей. Новый закон уточняет круг лиц, имеющих право на оформление семейного капитала.

Кроме того, согласно новой норме, при возникновении права на выплату маткапитала не будут учитываться дети, которые не приобрели гражданство России по рождению.

Нововведение не коснется россиян, постоянно проживавших на территории новых регионов страны на день их принятия в состав России. Они сохранят право на маткапитал, даже если не были гражданами России на момент рождения детей.

Получение ребенком российского гражданства по рождению возможно при соблюдении одного из условий. В частности, если оба родителя — граждане России, либо если один из родителей имеет российское гражданство, а другой нет, но ребенок при этом не приобрел иностранное гражданство по рождению или родился в России.

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      Игорь Дмитров
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