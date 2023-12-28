Медиарынок предложил изменения в регулировании «сиротских» произведений в России

Медиарынок в РФ предложил изменения в регулировании «сиротской» музыки и книг

Представители российских стримингов, онлайн-кинотеатров и кинопродакшенов предложили изменить законопроект, в котором прописан порядок использования так называемых орфанных, или «сиротских» произведений — музыки, фотографий или книг, чей автор или правообладатель неизвестен. Текст предложенных изменений есть в распоряжении РБК.

Изменения в законопроект предложила внести член партии «Новые люди» Ксения Горячева. Ее поддержали представители Ассоциации продюсеров кино и телевидения, Ассоциации интернет-видео, а также Национальной федерации музиндустрии. Утверждается, что поправки должны быть готовы к 4 января 2024 года.

На данный момент ключевая поправка, как утверждается, заключается в уточнении самого понятия «сиротского» произведения. Раньше перелагалось считать текст, музыку, видео или фото «бесхозяйными», если автор был известен, однако вовремя не ответил уполномоченной организации по управлению коллективными правами. Теперь же инициаторы поправок призывают признавать объект «сиротским», если его автора так и не смогли разыскать, «а на момент признания произведения орфанным не истекло 30 лет с момента обнародования».

Ранее были названы самые читаемые среди россиян авторы. У жителей России ими стали Эрих Мария Ремарк, Лев Толстой, Федор Достоевский и Джордж Оруэлл. Наибольшая часть людей, как отмечалось, предпочитает образовательную литературу и художественную. В среднем россияне читают от 7 до 12 книг в год, подсчитали эксперты в рамках исследования СберУниверситета.