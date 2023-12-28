Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:41, 28 декабря 2023Культура

Медиарынок предложил изменения в регулировании «сиротских» произведений в России

Медиарынок в РФ предложил изменения в регулировании «сиротской» музыки и книг

Фото: Marcela Laskoski / Unsplash

Представители российских стримингов, онлайн-кинотеатров и кинопродакшенов предложили изменить законопроект, в котором прописан порядок использования так называемых орфанных, или «сиротских» произведений — музыки, фотографий или книг, чей автор или правообладатель неизвестен. Текст предложенных изменений есть в распоряжении РБК.

Изменения в законопроект предложила внести член партии «Новые люди» Ксения Горячева. Ее поддержали представители Ассоциации продюсеров кино и телевидения, Ассоциации интернет-видео, а также Национальной федерации музиндустрии. Утверждается, что поправки должны быть готовы к 4 января 2024 года.

На данный момент ключевая поправка, как утверждается, заключается в уточнении самого понятия «сиротского» произведения. Раньше перелагалось считать текст, музыку, видео или фото «бесхозяйными», если автор был известен, однако вовремя не ответил уполномоченной организации по управлению коллективными правами. Теперь же инициаторы поправок призывают признавать объект «сиротским», если его автора так и не смогли разыскать, «а на момент признания произведения орфанным не истекло 30 лет с момента обнародования».

Ранее были названы самые читаемые среди россиян авторы. У жителей России ими стали Эрих Мария Ремарк, Лев Толстой, Федор Достоевский и Джордж Оруэлл. Наибольшая часть людей, как отмечалось, предпочитает образовательную литературу и художественную. В среднем россияне читают от 7 до 12 книг в год, подсчитали эксперты в рамках исследования СберУниверситета.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Якутии самолет с десятками пассажиров сел на замерзшую реку. Что об этом известно?

      Азербайджан нашел еще один повод для споров с Арменией и пригрозил последствиями

      Названо число доверенных лиц Путина на выборах-2024

      Популярная блогерша рассказала о провальном кастинге в шоу «Голос»

      Врач раскрыла ранние симптомы рака прямой кишки

      Названы топ-5 сервисов для бронирования жилья в России

      Росгвардейцы сбили украинский БПЛА самолетного типа в ДНР

      В «Росэнергоатоме» оценили сотрудничество с МАГАТЭ по Запорожской АЭС

      Непобежденный брат Нурмагомедова пожаловался на отсутствие соперников в UFC

      Бывшие топ-менеджеры Apple создадут альтернативу iPhone

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости