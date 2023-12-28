Медведев назвал Киев временно оккупированным русским городом

Зампред СБ Медведев заявил, что Киев и Одесса — оккупированные русские города

Одесса, Днепропетровск, Харьков, Николаев, Киев являются временно оккупированными русскими городами. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, временно оккупированными остаются и другие города на территории Украины.

«Все они пока еще маркированы желто-голубым на бумажных картах и в электронных планшетах», — отметил зампред Совбеза.

Это заявление Медведев сделал в контексте обсуждения возможности переговоров с Украиной. Также он заявил, что смещение режима на Украине является одной из целей 2024 года.

Ранее телеканал CBC объявил, что Украина в 2024 году будет вынуждена пойти на переговоры с Россией.