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11:39, 28 декабря 2023Россия

Медведев назвал Киев временно оккупированным русским городом

Зампред СБ Медведев заявил, что Киев и Одесса — оккупированные русские города

Фото: Yulia Zyryanova / Sputnik / Reuters

Одесса, Днепропетровск, Харьков, Николаев, Киев являются временно оккупированными русскими городами. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, временно оккупированными остаются и другие города на территории Украины.

«Все они пока еще маркированы желто-голубым на бумажных картах и в электронных планшетах», — отметил зампред Совбеза.

Это заявление Медведев сделал в контексте обсуждения возможности переговоров с Украиной. Также он заявил, что смещение режима на Украине является одной из целей 2024 года.

Ранее телеканал CBC объявил, что Украина в 2024 году будет вынуждена пойти на переговоры с Россией.

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